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Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

17.02.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта организация обладает почти всеми признаками спецслужбы. Прямое подчинение республиканскому органу государственного управления — Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, который в свою очередь напрямую курируется правительством. Почти 9000 сотрудников и 3500 единиц техники. У автомобилей яркая узнаваемая ливрея. А также есть пусть и оранжевые, но все-таки мигалки. Эти парни в светоотражающих жилетах даже могут ограничивать движение на трассах. В конце концов, именно они эти дороги строят и обслуживают. Все это о холдинге «Белавтодор». Сегодня изучаем необычную винтажную технику из его автопарка.

Сразу оговоримся — речь пойдет не о тех машинах, которыми «Белавтодор» пользуется сейчас, а о тех, которые еще можно было встретить в работе 15—20 лет назад. Сейчас такую технику можно увидеть разве что в глубинке или на ностальгических фото.

Советская классика

Наверное, не за горами времена, когда вообще все грузовики «Белавтодора» станут исключительно белорусскими — марок МАЗ, МЗКТ, МАЗ-MAN. А прежде у предприятия был весь ассортимент советской классики.

Например, ГАЗ-53 со всеми модификациями семейства был самым массовым советским грузовиком. Количество построенных экземпляров исчислялось даже не сотнями тысяч, а миллионами машин. Сходили они с конвейера до 1993 года. У «Белавтодора» таких тоже было много, но время не стоит на месте и эпоха легенды Горьковского автозавода прошла.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Впрочем, ЗИЛ-130 готов поспорить с ГАЗ-53 по поводу массовости. Таких тоже изготовили миллионы штук. Если соблюдать почти математическую точность, то можно отметить, что «ГАЗонов» по СССР и миру бегало более 4 млн экземпляров, а ЗИЛ-130 в огромном многообразии модификаций до такой цифры не дотянул — их было изготовлено «чуть больше» 3 млн штук.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Зато самые поздние версии выпускались аж до 2010 года, правда уже не в Москве, а в Новоуральске. Этот модернизированный ЗИЛ-130-76 еще московской сборки. Грузоподъемность у такой модификации увеличена до 6000 кг, а ресурс — до 300 тыс. км. Сдается, этот экземпляр пробежал гораздо больше. Эх, еще не так давно казалось, что «ЗИЛки» будут ездить по дорогам вечно. Однако сейчас встретить такой можно крайне и крайне редко.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

По сравнению с «ГАЗонами» и «стотридцатками» военный полноприводый трехосный ЗИЛ-131 был «мелкотиражной» машиной. Таких даже миллион не сделали, построив «всего-то» 998 429 экземпляров. В народное хозяйство они попадали, как правило, из армии. Этот тоже, вероятно, экс-армейский. Причем это не просто «будка», а бывшая аэродромная техника — ремлетучка МОВС, машина обслуживания вертолетов и самолетов. В Пинске в ДСУ-8 ее приспособили для перевозки рабочих.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

«Лобатый» МАЗ — не только национальная белорусская, но в чем-то всесоюзная легенда. На фото один из поздних вариантов, работавший в ДСУ-40 топливозаправщиком. Кстати, этот топливозаправщик тоже аэродромный. Называется ТЗА-7,5-5334. Большая часть таких машин всегда уходила в Вооруженные силы СССР, а Министерству гражданской авиации перепадали уже остатки. До народного хозяйства доходили совсем крохи. Делал такие заправщики Тихорецкий завод «Красный молот», уже не существующий.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

«Лаптежник» семейства КрАЗ-255 был самым тяжелым советским внедорожным грузовиком общего назначения. Дальше шли уже многоосные шасси для ракетного вооружения и спецтягачи. Седельный КрАЗ-255В предназначался для буксировки полуприцепов общей массой до 18 т по всем видам дорог и 26 т по дорогам с твердым покрытием. Но грузили на них, конечно, и гораздо больше.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Вообще классические капотные КрАЗы нужно признать самыми харизматичными советскими грузовиками. Этот вариант КрАЗ-258 — не исключение. А что за механизм на заднем плане? Это кран консольно-шлюзовой мобильный КШМ-35 для строительства мостов. Разработка 1973 года, созданная в СКБ Главмосстроя. Предназначалась для установки пролетных строений длиной 22 м и массой 35 т. Грузовик КрАЗ-258 с противовесом был штатным буксировщиком для этого спецкрана.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Существовали и применяются до сих пор и более тяжелые консольно-шлюзовые краны, созданные еще во времена СССР. Например, эта огромная махина — не что иное, как спецкран КШМ-63 для установки 33-метровых пролетных строений массой до 63 т. Его создали в 1985 году в организации по имени «Гипростроймост». Тягач у него, конечно, уже постсоветский МЗКТ, но сам кран — раритет, абсолютно уникальный. Кстати, он актуален и по сей день и, вероятно, будет применяться на ремонте и возведении мостов еще не один год.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Винтажные иномарки

Такие «Унимоги» появились у нас еще при Советском Союзе. Трасса Брест — Москва является стратегической: в некотором роде «олимпийка» была дорожным лицом СССР. Потому траву здесь косили дорогие, купленные за твердую валюту немецкие Mercedes-Benz Unimog. Возможно, некоторые из них до сих пор в строю. Данный кадр был сделан в 2008 году.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Не стеснялся Советский Союз тратить дефицитную инвалюту и тогда, когда были нужны действительно надежные спецмашины для очень ответственных объектов. В частности, в Японии СССР закупал тяжелые автокраны у фирмы Kato Works, разных моделей и разной грузоподъемности. Конкретно этот вариант называется Kato NK-500 MS и базируется на спецшасси Mitsubishi K503LS. Вот как отзывается о точно таком же кране российский частник, использовавший такую машину в 2020 году: «Данный кран 1987 года рождения даст фору ЛЮБОМУ из российских конкурентов. Наши никогда в жизни не дойдут до уровня этого японского монстра. Плавность работы в совмещенных режимах просто поражает».

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Автобусы ушедшей эпохи

Есть у «Белавтодора» и собственный парк автобусов — рабочих-то нужно возить далеко. А в «те» времена этот парк был еще и интересным для любителей истории.

Латвийские микроавтобусы RAF строились на агрегатах легковых автомобилей «Волга». Их популярности в СССР черной завистью завидуют все европейские бусы современности. Правда, и альтернатив РАФу в Советском Союзе было немного от слова «совсем». Последние «РАФки» сделали в 1997 году. Этот экземпляр как раз из тех поздних, уже постсоветских.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Автобусов в СССР всегда не хватало. Острый дефицит такого транспорта стал одной из причин повсеместного распространения в Советском Союзе «вахтовок». Этот вариант называется ТС-3966 «Волгарь». Инициатором создания машины стал Государственный комитет по материально-техническому снабжению сельского хозяйства РСФСР («Госкомсельхозтехника РСФСР»). Идея была в том, чтобы строить такие по единой техдокументации на многочисленных ремзаводах. И это сработало. В БССР такие автобусы строили в Вилейке на местном РМЗ. Причем строили и после распада Союза (на шасси ГАЗ-3307, уже под именем «Вилия»), как минимум до 2009 года. Использовал эти машины «Белавтодор».

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Классический КАвЗ — суперхит своего жанра. Разработка начала 1960-х неоднократно модернизировалась и продержалась на конвейере до 1993 года. На фото — поздний вариант семейства КАвЗ-685 — КАВЗ-3271. Когда-то таких автобусов было много на дорогах, а сейчас они исчезли.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

А это уже советская автобусная экзотика — «Таджикистан-3205» Чкаловского автобусного завода. Был такой в городе Чкаловск Таджикской ССР. Сейчас уже и завода того нет в прежнем виде, и город Чкаловск с 2016 года называется Бустон.

Оранжевое настроение на дорогах. Изучаем винтажную технику «Белавтодора»

Все машины из этой статьи, вероятно, или уже отправлены в металлолом, или как минимум выведены из эксплуатации. Время и экономическая целесообразность берут свое. Ни один из этих грузовиков и автобусов (за исключением иномарок) не отличался топливной эффективностью, а запчасти сейчас находить все труднее. Мог бы получиться неплохой корпоративный автомузей с натурными образцами техники, но у нас такие создавать как-то не принято. Пусть памятники эпохи, объединенные узнаваемой спецокраской, сохранятся для истории хотя бы на фотографиях.

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Теги: Брест
 
 
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Эта организация обладает почти всеми признаками спецслужбы. Прямое подчинение республиканскому органу государственного управления — Государственному комитету...
 
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