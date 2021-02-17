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Идеи небанальных мужских подарков

17.02.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В конце февраля нас ожидает традиционный день, когда мужчины будут принимать поздравления. По факту, кроме дня рождения и дня профессии, у них не так уж и много праздников. Чем порадовать себя или друга в этот день? Что подарить мужчинам в семье? Шутки про носки и пену в сторону. В этом материале мы собрали по-настоящему небанальные идеи для подарков.

Целый килограмм раков в Минске


Rakivminske Раки живые S (20-40 г)
Вес одного рака 20-40 грамм. В одном килограмме примерно 35 шт.
55,00 р.
1 предложение
Rakivminske Букет из 1 кг М
Наполнение: - 1 кг раков размера M - лимоны - зелень - подарочная упаковка
146 р.
1 предложение

Соленое мясо и сало прямо с фермы


Сало & Мясо Грудинка соленая фермерская (заправлена тмином)
вес: 500 г
19,00 р.
1 предложение
Сало & Мясо Белое сало соленое (толстое)
вес: 500 г
19,00 р.
1 предложение
Сало & Мясо Полендвица фермерская (посуше)
вес: 500 г
38,50 р.
1 предложение

Компактные автомобильные пылесосы с питанием от аккумулятора


Автомобильный пылесос 70mai Vacuum Cleaner Swift
1 отзыв
80 Вт, объём пылесборника: 0.1 л, режим «Циклон», сумка для хранения
140 р.
11 предложений
Автомобильный пылесос Baseus CRXCQ01-0S
1 отзыв
65 Вт, режим «Циклон», сумка для хранения
125 р.
7 предложений
Сравнить эти товары →

Для ценителей. Охлаждающие камни для виски — 9 штук за 29,9 р.


Подарочный набор Экспедиция Камни для виски Держать Крепость
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Нет в наличии

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150 р.
1 предложение
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1 предложение

Для мудрых джентльменов. Кресло-качалка за 411 р.


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2 предложения
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195 деталей, металл, сборка без клея, длина 22 см
320 р.
2 предложения

Для быстрого и автоматического приготовления любых видов стейков и овощей — электрогриль Tefal за 435 р.


Электрогриль Tefal GC712D34
29 отзывов
2180 Вт, закрытый, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 365x365 мм, рабочая поверхность 220x320 мм
435 р.
26 предложений

Готовим стейки дома с душой по любимым рецептам — сковорода-гриль Brizoll за 59 р.


Сковорода-гриль Brizoll Optima-Black О2640Г-Р1
гриль, чугун, 26 см, деревянная ручка
59,00 р.
5 предложений

Острые и красивые ножи Samura в наборах и поштучно


Набор ножей Samura Harakiri SHR-0220B
1 отзыв
набор ножей (3 шт), универсальный/поварской/для очистки овощей, материал: высокоуглеродистая сталь/бакелит (пластик), лезвие 9.9-20.8 см
122 р.
3 предложения
Кухонный нож Samura Harakiri SHR-0023W
2 отзыва
кухонный нож, универсальный, материал: высокоуглеродистая сталь/бакелит (пластик), лезвие 15 см
34,44 р.
4 предложения

Набор для домашнего бара Cilio за 110 р.


Набор для бара Cilio 202212
набор для бара (венчик/джиггер/ложка/шейкер/щипцы для льда), сталь
110 р.
1 предложение

Деревянный кейс для дорогой бутылки вина с набором аксессуаров Grunwerg за 120 р.


Набор для бара Grunwerg 5WBS/BB
1 отзыв
набор для бара (аэратор/кольцо/пробка для бутылки/штопор), дерево/сталь
120 р.
1 предложение

Стильный штопор с ножом для снятия этикетки Huo Hou за 32 р.


Штопор Huo Hou HU0091
штопор, пластик
32,00 р.
5 предложений

Для походов и рыбалки с корешами. Набор складной мебели Nika — стол и 4 стула за 115 р.


Стол со стульями Nika складной стол влагостойкий и 4 стула ССТ-К2 (металлик)
стол со стульями, сталь/алюминий/пластик/полиэстер, максимальная нагрузка 20 кг, серебристый цвет, 100x50x44.5 см
115 р.
3 предложения

Популярная модель среди универсальных ножей — мультитул Victorinox Huntsman в камуфляже за 100 р.


Мультитул Victorinox Huntsman Desert Camouflage
мультитул, бежевый/коричневый цвет, 15 инструментов
100,00 р.
5 предложений

Пивные бокалы с двойными стенками для себя и друга — Lamart за 39 р.


Набор бокалов для пива Lamart LT9027
2 шт, объем 480 мл, стекло, двойные стенки
39,00 р.
2 предложения

Красивые очаги для атмосферы и приготовления еды — Gala от 195 р.


Очаг Gala BB018
очаг, дрова, сталь, толщина: 3 мм
265 р.
5 предложений
Очаг Gala BB029
очаг, дрова, сталь, толщина: 1.5 мм
225 р.
2 предложения
 
Теги: Минск
 
 
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В конце февраля нас ожидает традиционный день, когда мужчины будут принимать поздравления. По факту, кроме дня рождения и дня профессии, у них не так уж и много...
 
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