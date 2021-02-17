Идеи небанальных мужских подарков
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Источник материала:
Onliner
В конце февраля нас ожидает традиционный день, когда мужчины будут принимать поздравления. По факту, кроме дня рождения и дня профессии, у них не так уж и много праздников. Чем порадовать себя или друга в этот день? Что подарить мужчинам в семье? Шутки про носки и пену в сторону. В этом материале мы собрали по-настоящему небанальные идеи для подарков.
Теги
:
Минск
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В конце февраля нас ожидает традиционный день, когда мужчины будут принимать поздравления. По факту, кроме дня рождения и дня профессии, у них не так уж и много...
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