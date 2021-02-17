Правозащитники обратились в ООН в связи с ситуацией при аккредитации СМИ на суд Бабарико

Источник материала: АФН

Правозащитный центр «Весна» обратился со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН, в котором просит дать оценку нарушению принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по уголовному делу Виктора Бабарико.

Как стало известно накануне, судебное заседание по уголовному делу будет открытым, но представителей независимых средств массовой информации (TUT.BY, Onliner, «Белорусы и рынок», БелаПАН, Naviny и «Наша нива») не пустят в зал судебного заседания, им отказано в аккредитации без объяснения причин.

Позже на сайте Верховного суда появилось объявление о том, что «вопрос допуска желающих разрешается судом с учётом вместимости зала». В опубликованном тексте сообщается, что «согласно рекомендациям Минздрава необходимая дистанция между посетителями должна быть не менее 1-1.5 метра друг от друга».

«Весна» обратились к специальным докладчикам ООН по свободе выражения мнений и по правам человека в Беларуси, отмечая, что действия властей как нарушают принцип гласности судебного разбирательства, так и демонстративным образом дискриминируют независимые медиа-ресурсы, которым отказано в аккредитации.

«Власти нарушают принцип публичного судебного разбирательства, закреплённый в пункте 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах», - заявил юрист «Весны» Алексей Лойко.

Он указал на «гибкость» властей в использовании пандемии: в ходе проведения ВНС единицы из присутствовавших в зале находились в масках. Когда же дело касается рассмотрения дела Белгазпромбанка, Верховный суд озаботился соблюдением физического дистанцирования при размещении людей в зале судебного заседания.

«Всё это очень напоминает события начала августа прошлого года, когда власти использовали меры по борьбе с COVID-19 для того, чтобы никто не смог увидеть процедуру голосования и подсчёта итогов, что привело к тому, что подавляющая часть общества поставила под сомнение официальные результаты выборов», - отметил Лойко.