Энерго-Оил Олексиных получила продление табачного эксклюзива

Источник материала: АФН

Лукашенко указом №45 от 16 февраля 2021 года отметил особую лояльность приближенного олигарха Олексина, продлив компании Энерго-Ойл табачные преференции сразу на 8 лет.

«Предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS») (код 2403 ТНВЭД ЕАЭС – ред.) … используемых в системах для потребления табака («IQOS»)», - говорится в документе.