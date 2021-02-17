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Энерго-Оил Олексиных получила продление табачного эксклюзива
Источник материала: АФН
Лукашенко указом №45 от 16 февраля 2021 года отметил особую лояльность приближенного олигарха Олексина, продлив компании Энерго-Ойл табачные преференции сразу на 8 лет.
«Предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS») (код 2403 ТНВЭД ЕАЭС – ред.) … используемых в системах для потребления табака («IQOS»)», - говорится в документе.
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Лукашенко указом №45 от 16 февраля 2021 года отметил особую лояльность приближенного олигарха Олексина, продлив компании Энерго-Ойл табачные преференции сразу на 8...
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