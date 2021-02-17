ОБСЕ призвала власти Беларуси прекратить преследования правозащитников

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С призывом к властям Беларуси "уважать права правозащитников в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ" обратился глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Его заявление опубликовано на сайте организации во вторник, 16 февраля, передает DW.

Как уточняется в документе, БДИПЧ ОБСЕ выражает крайнюю обеспокоенность в связи с волной согласованных обысков, проведенных полицией у правозащитников по всей Беларуси, и призывает руководство страны "не криминализировать законную правозащитную деятельность".

По словам Мекаччи, на фоне мирных протестов, происходящих в Беларуси уже многие месяцы, вызывает большое беспокойство информация о том, белорусские власти, по всей видимости, "проводят в отношении правозащитников следственные действия и предпринимают усилия по их запугиванию".

"Помимо сообщений о том, что полиция по всей стране врывается в дома с целью конфискации документов и оборудования, принадлежащего правозащитникам, также поступают сообщения о нескольких задержаниях, при этом местонахождение нескольких правозащитников неизвестно", - сказано в заявлении. БДИПЧ ОБСЕ призывает к освобождению граждан, задержанных в Беларуси за отстаивание своих прав, и привлечь к ответственности нарушителей прав человека, чьи действия были документально подтверждены.

Ранее в тот же день стало известно, что у 25 белорусских журналистов и правозащитников были проведены обыски. Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности". Союз журналистов Германии (DJV) подверг резкой критике действия белорусских властей.

В связи с этим внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, в котором осуждает преследование журналистов и правозащитников в Беларуси. ЕС "постоянно следит" за ситуацией с правами человека в Беларуси и уже ввел санкции в отношении 84 лиц и 7 хозяйствующих субъектов, которых считают ответственными за репрессии и запугивание участников мирных протестов, оппозиции и журналистов, а также за нарушения на президентских выборах, напомнил представитель дипломатической службы Петер Стано.