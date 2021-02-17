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Белорус Шарангович, забросив победную шайбу в матче с «Рейнджерс», вошел в историю «Нью-Джерси»

17.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2).

Белорус Шарангович, забросив победную шайбу в матче с «Рейнджерс», вошел в историю «Нью-Джерси»
Фото: Reuters
При этом шайба 22-летнего белоруса стала победной в этой встрече (он забил ее при счете 2:2 на 51-й минуте, идеально подставив клюшку под бросок Суббана), сообщает sport.tut.by.

Таким образом, Шарангович стал седьмым игроком «Дэвилз», чьи первые две шайбы в сезоне стали победными для команды. Егор еще может повторить и даже превзойти достижение поляка Кшиштофа Оливы, установленное в конце 90-х годов прошлого века (у того было три победных шайбы).

Белорус выходил на лед во втором звене вместе с Кайлом Палмьери и Максимом Мальцевым, провел на площадке 16 минут 16 секунд (22 смены) и заработал показатель полезности «+2» (охранял преимущество «Дэвилз» на последних минутах, когда россиянин забросил в пустые ворота). Егор трижды бросал по воротам, совершил один силовой прием и заблокировал один выстрел соперников, пишет hockey.by.

В 10 матчах текущего сезона Шарангович набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+3». Ранее нападающий отличился в матче с «Бостоном» (2:1 ОТ)
 
 
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Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2).
 
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