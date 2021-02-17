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Отменить платные дороги при отсутствии бесплатных и "отвязать" плату от курса евро. Петиция и ответ на нее

17.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 января в Минтранс и РУП "Белдорцентр" была направлена петиция, авторы которой просили отменить платные дороги при отсутствии бесплатных для граждан РБ на автомобилях массой свыше 3,5 тонны и "отвязать" плату за дороги от курса евро.

Отменить платные дороги при отсутствии бесплатных и "отвязать" плату от курса евро. Петиция и ответ на нее
Фото Intex-press.by

"Пример – трасса Р23, участок Слуцк – Минск: 90 платных километров, отсутствие альтернативной бесплатной дороги по данному направлению для автомобилей массой свыше 3,5 тонны. При отсутствии вариантов проезда по бесплатным дорогам РБ просим отменить плату на платных участках для транспорта массой свыше 3,5 тонны, принадлежащего гражданам РБ", – говорилось в петиции, пишет abw.by.

Спустя месяц пришел ответ на обращение из "Белавтострады", куда был переадресован вопрос из "Белдорцентра". В нем говорится, что РУП "Белавтострада" не уполномочено давать разъяснения правомерности применения норм законодательства, "данное мнение не является официальным толкованием рассматриваемых норм".

Если кратко, то смысл ответа такой: "Право выбора пути для бесплатного проезда в определенном направлении остается за пользователем. Нормативно-правовыми актами не закреплена обязанность предоставления альтернативных схем построения маршрута в объезд платных автодорог..."
 
Теги: Минск
 
 
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11 января в Минтранс и РУП "Белдорцентр" была направлена петиция, авторы которой просили отменить платные дороги при отсутствии бесплатных для граждан РБ на...
 
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