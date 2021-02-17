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В Беларуси появятся коллекторы

17.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщается, что белорусские банки подискутировали на тему: почему уступать права требования по кредитам компаний можно, а по кредитам физических лиц — нет. Об этом сообщает Инфобанк.


Фото из открытых источников

Представители банка, присутствующие на дискуссии, убеждены: при работе с проблемными кредитами физических лиц, такой механизм, как цессия с дисконтом, «позволила бы поднять эффективность управления качеством розничных портфелей».

В настоящее время актуальность инструмента находится на стадии обсуждения.

А итог дискуссии: инициатива по закреплению цессии с дисконтом по проблемным кредитам физлиц в белорусском законодательстве.

Вопрос о том, когда в стране появятся коллекторы — остается открытым.

Однако планируется, что изначально на территории будут работать иностранные акторы, чтобы местные переняли у них опыт.
 
 
 
 
 
 
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Сообщается, что белорусские банки подискутировали на тему: почему уступать права требования по кредитам компаний можно, а по кредитам физических лиц — нет. Об этом...
 
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