Барановичская птицефабрика уходит Управлению делами президента

Общая номинальная стоимость доли – свыше 17,67 млн рублей.

Как пишет, в 2020 году птицефабрика выплатила дивидендов примерно на 43,4 тыс. рублей. По отчету за 2019 год выручка равна около 36,6 млн. Чистая прибыль – 590 тыс. Рентабельность по конечному результату без учета господдержки равна 0,1%.