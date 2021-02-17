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Барановичская птицефабрика уходит Управлению делами президента

17.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, по которому до 1 мая этого года безвозмездно «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» получит около 92,76% акций ОАО «Барановичская птицефабрика» (бренд «Златко»).





Общая номинальная стоимость доли – свыше 17,67 млн рублей.

Как пишет Officelife, в 2020 году птицефабрика выплатила дивидендов примерно на 43,4 тыс. рублей. По отчету за 2019 год выручка равна около 36,6 млн. Чистая прибыль – 590 тыс. Рентабельность по конечному результату без учета господдержки равна 0,1%.
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, по которому до 1 мая этого года безвозмездно «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг...
 
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