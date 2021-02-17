|
Барановичская птицефабрика уходит Управлению делами президента
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, по которому до 1 мая этого года безвозмездно «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» получит около 92,76% акций ОАО «Барановичская птицефабрика» (бренд «Златко»).
Общая номинальная стоимость доли – свыше 17,67 млн рублей.
Как пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, по которому до 1 мая этого года безвозмездно «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)