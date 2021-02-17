







Крумкачы не скрывали гражданскую позицию





"Кто-то не может заявиться в высшую лигу, потому что два года подряд не является зарегистрированным членом АБФФ – "Крумкачы". Хотя некоторым другим можно.





А кто-то может даже в теории пролететь мимо еврокубков, потому что сменил собственника. Речь про "Динамо-Брест". Теперь за призеров чемпионата в Кубке Беларуси болеют в Гродно ? Это ни хорошо и ни плохо, потому что на данный момент в двух городах собирают новые команды", – написал Ходасевич в своем Telegram.



