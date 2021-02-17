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Николай Ходасевич о брестском "Динамо": кто-то может даже в теории пролететь мимо еврокубков, потому что сменил собственника

17.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Николай Ходасевич сообщил, что брестское "Динамо" может не сыграть в еврокубках.



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"Кто-то не может заявиться в высшую лигу, потому что два года подряд не является зарегистрированным членом АБФФ – "Крумкачы". Хотя некоторым другим можно.

А кто-то может даже в теории пролететь мимо еврокубков, потому что сменил собственника. Речь про "Динамо-Брест". Теперь за призеров чемпионата в Кубке Беларуси болеют в Гродно? Это ни хорошо и ни плохо, потому что на данный момент в двух городах собирают новые команды", – написал Ходасевич в своем Telegram.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Журналист Николай Ходасевич сообщил, что брестское "Динамо" может не сыграть в еврокубках.
 
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