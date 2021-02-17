Облако из лавы и пепла: в Италии снова проснулся вулкан Этна









Фото: вулкан Этна (twitter.com/Tracy19M)





Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.





Подчеркнем, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.





Напомним, в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.





Ранее сообщалось, 13 декабря 2020 года на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.





Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года на Сицилии также зафиксировали извержение вулкана Этна. В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.