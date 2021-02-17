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Облако из лавы и пепла: в Италии снова проснулся вулкан Этна

17.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.



Фото: вулкан Этна (twitter.com/Tracy19M)

Об этом сообщает агентство ANSA.
 
По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Подчеркнем, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.

Напомним, в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.

Ранее сообщалось, 13 декабря 2020 года на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года на Сицилии также зафиксировали извержение вулкана Этна. В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.
 
 
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Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.
 
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