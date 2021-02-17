Санкции продолжаются: зачем Евросоюз идет на разрыв отношений с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эстонские депутаты считают, что санкции нужны для того, чтобы заставить Москву "отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям". В свою очередь в Москве напомнили, что призывы сами по себе являются "агрессивной политикой в чистом виде".

"Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заговорили о новых санкциях после визита в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В Москве не исключили разрыва отношений с Евросоюзом в случае введения новых санкций, которые коснутся чувствительных сфер экономики.

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что из отношений Россия–Евросоюз и так мало что осталось, а разрыв происходит уже много лет по инициативе ЕС.

Не секрет, что антироссийские санкции сильно ударили и по самому Евросоюзу. Рассказать о последствиях рестрикций властям той же Эстонии и других стран могут их собственные жители, потерявшие свой бизнес и доход из-за разрыва отношений с Россией.

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