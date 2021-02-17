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Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

17.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезды американской телесаги "Игра престолов" 34-летние Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями: об этом сообщили иностранные таблоиды.

Интересно, что экранная любовь персонажей Харингтона и Лесли - Джона Сноу и "одичалой" - переросла в настоящие чувства и веселую свадьбу в 2018 году. А вот о  том, что звезды пребывают в ожидании малыша, стало известно осенью 2020 года.

Как сообщило издание Page Six, Голливуд стал богаче еще на одного звездного наследника: на свет появился малыш актеров "Игры престолов" Харингтона и Лесли.

Представители актеров подтвердили, что у супругов родился сын и они "находятся на седьмом небе от счастья". Журналистам даже позволили запечатлеть новоиспеченных родителей и их наследника.

Воодушевленные поклонники поздравляют любимых актеров в сети и радуются за то, что настоящая история "одичалой" и Джона Сноу получила продолжение и, в отличие от фильма, не закончилась трагически.

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Счастливой новостью о прибавлении в семье экранных Джона Сноу и "одичалой" Игритт поделились иностранные СМИ.
 
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