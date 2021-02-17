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Ситуация на границе с ЕС: в очередях стоят около 700 фур

17.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Около 700 большегрузов находится на границе Беларуси и стран Евросоюза, такие данные приводит Госпогранкомитет.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГПК предупредил о сложностях при пересечении границы с Украиной

В латвийском направлении стоят в общей сложности 160 фур: они ждут своей очереди в "Григоровщине" и "Урбанах".

В сторону Литвы пробки сохраняются лишь в "Каменном Логе" (100 машин) и "Беняконях" (30). В двух крупных пунктах пропуска, "Котловке" и "Привалке", путь для грузовиков свободный.

Большие пробки наблюдаются на белорусско-польской границе в "Брузгах", где к 7:00 среды собралось уже более 220 грузовиков. В "Берестовице" - 15, в "Козловичах" - 20.

Непривычно большие очереди на белорусском погранпереходе "Новая Гута" (с украинской стороны - "Новые Ярыловичи") - 155 машин. По данным белорусской стороны, пропуск замедлился из-за снежных заносов.

В ГПК советуют водителям учитывать погодную обстановку при планировании пересечения границы. Так также рекомендуют следить за очередями перед пунктами пропуска в режиме онлайн на сайте погранведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая сложная обстановка на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брузги" - там на данный момент въезда в Евросоюз ждут более двух сотен грузовиков.
 
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