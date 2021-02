Белорус Шарангович, забросив победную шайбу в матче с «Рейнджерс», вошел в историю «Нью-Джерси»

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2).

При этом шайба 22-летнего белоруса стала победной в этой встрече (он забил ее при счете 2:2 на 51-й минуте, идеально подставив клюшку под бросок Суббана).

Таким образом, Шарангович стал седьмым игроком «Дэвилз», чьи первые две шайбы в сезоне стали победными для команды. Егор еще может повторить и даже превзойти достижение поляка Кшиштофа Оливы, установленное в конце 90-х годов прошлого века (у того было три победных шайбы).