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Глава РЭП рассказал, как обыскивали офис: «Как после землетрясения»

17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне «брутальные» обыски прошли и в офисе крупнейшего независимого профсоюза – радиоэлектронной промышленности, который находится в Минске на Кульман,4.

Глава РЭП рассказал, как обыскивали офис: «Как после землетрясения»

Фото praca-by.info

— Дорогие друзья, я и Геннадий Федынич (заместитель председателя, экс-глава — «С»)  на свободе, — сообщил глава профсоюза РЭП Василий Завадский. — Изъяты все средства связи, пока пишу с чужого гаджета.

Весь день провел в офисе, с 10 до 13-ти «под конвоем» ждали «бригаду», специализирующуюся на обысках, с 13 и до 18 шел обыск.

Забрали телефоны, ноуты, разнообразные печатные и агитационные материалы, личные деньги. Неприятным сюрпризом оказалась «находка» охотничьего патрона в диване на кухне. Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация.

Всю ситуацию в целом оцениваю, как очередную попытку задушить независимый по-настоящему боевой профсоюз РЭП.

Профсоюзные активисты сообщают, что обыск проводился согласно постановлению в рамках уголовного дела о финансировании массовых беспорядков в Беларуси.

— Офис выглядит как после землетрясения. Обыскивали брутально, выбрасывая многие документы и вещи прямо на пол, потом ходили по ним, — рассказали в РЭП.

При этом выдать копию протокола обыска (описи изъятого) им отказались, о чем члены РЭП сделали соответствующую пометку в протоколе.

Все, кто был в офисе, —Василий Завадский, Геннадий Федынич и волонтер Вацлав Орешко — на свободе, их процессуальный статус не определялся.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне «брутальные» обыски прошли и в офисе крупнейшего независимого профсоюза – радиоэлектронной промышленности.
 
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