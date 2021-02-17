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Лукашенко наградил Рапоту орденом
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко наградил государственного секретаря
Как сказано в указе, на который ссылается пресс-служба Лукашенко, этой награды Рапота удостоен за «значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России».
Напомним, согласно статута ордена Почета, кавалерами награды становятся граждане:
Орденом могут быть награждены организации, воинские части (подразделения), соединения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также коллективы их работников.
Отметим, что это вторая белорусская госнаграда у «союзного» функционера. 8 декабря 2009 года Лукашенко за «значительный вклад в союзное строительство, укрепление дружеских отношений, единство народов Беларуси и России» наградил его орденом Дружбы народов.
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Александр Лукашенко наградил государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета.
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