Лукашенко наградил Рапоту орденом

Александр Лукашенко наградил государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета.





Как сказано в указе, на который ссылается пресс-служба Лукашенко, этой награды Рапота удостоен за «значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России».

Напомним, согласно статута ордена Почета, кавалерами награды становятся граждане:

за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;

за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;

за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;

за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на ее изготовление;

за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;

за плодотворную государственную и общественную деятельность;

за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.

Орденом могут быть награждены организации, воинские части (подразделения), соединения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также коллективы их работников.

Отметим, что это вторая белорусская госнаграда у «союзного» функционера. 8 декабря 2009 года Лукашенко за «значительный вклад в союзное строительство, укрепление дружеских отношений, единство народов Беларуси и России» наградил его орденом Дружбы народов.