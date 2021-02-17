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Медики назвали простое блюдо, которое поможет укрепить здоровье сердца

17.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали простое блюдо, которое поможет укрепить здоровье сердца

  • 17.02.2021, 9:06
Медики назвали простое блюдо, которое поможет укрепить здоровье сердца

Оно также защитит организм от избытка «плохого» холестерина.

Лежащие у многих в холодильнике продукты могут стать находкой для тех, кто ищет тот самый заветный ключ к долголетию. Такого мнения придерживаются многие опрошенные изданием Food.news эксперты. Они раскрыли простой рецепт, который поможет продлить жизнь, укрепить здоровье сердца и общее состояние, пишет lenta.ua.

Речь идет о грибном супе-пюре. Однако специалисты предупреждают, что его лучше готовить самому, потому что многие готовые «магазинные» продукты содержат большое количество натрия. Чтобы сварить домашний суп, нужны простые и недорогие ингредиенты. Для приготовления потребуется смешать грибы, сливочное масло, сливки, черный перец и мясной бульон. Главный продукт — грибы — содержат большое количество полезных веществ. Их регулярное употребление может укрепить организм.

Эксперты отмечают, что грибы положительно влияют на работу сердца и нервную систему, а также оказывают противовоспалительный эффект. Помимо этого, они защищают от избытка «плохого» холестерина.

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Оно также защитит организм от избытка «плохого» холестерина.
 
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