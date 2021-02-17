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Минчане провели акцию в поддержку легендарного шахтера Юрия Корзуна
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию в поддержку легендарного шахтера Юрия Корзуна
Фотофакт.
Плакат в поддержку шахтера Юрия Корзуна на одной из парковок Минска, сообщает телеграм-канал
Напомним, Юрия задержали утром 11 февраля и дали 15 суток очередного административного ареста. Позже появилась информация о том, что он объявил голодовку с момента задержания.
В сентябре 2020 года Юрий Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. После этого он присоединился к стачке на «Беларуськалии». Отбыл два административных ареста по 15 суток.
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