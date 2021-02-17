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Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией
Источник материала: Хартия'97
Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией
Власти боятся роста протестной мобилизации белорусов.
Самая важная неизвестная переменная для властей — уровень протестной мобилизации белорусов в 2021 году, заявил
Лукашенко всеми силами создает иллюзию подконтрольности ситуации, чтобы подавить волю несогласного большинства общества, но видно, что уверенности в этом у него нет.
Слабое место диктатора — социально-экономическое положение. Отсюда — многочисленные клятвы верности России. Для затыкания финансовых дырок и покупки лояльности части населения могут понадобится большие суммы (российских) денег.
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Власти боятся роста протестной мобилизации белорусов.
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