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Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

17.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

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  • 17.02.2021, 8:39
Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

Пробудился крупнейший из действующих в Европе вулканов.

На итальянском острове Сицилия извергается вулкан Этна. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии вчера в 16:10 по местному времени. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось потоком лавы и выбросами вулканического пепла.

Этна — крупнейший из действующих в Европе вулканов. Он находится под постоянным наблюдением специалистов, как правило его активность не представляет опасности для населения.

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Пробудился крупнейший из действующих в Европе вулканов.
 
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