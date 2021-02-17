Источник материала: Хартия'97

Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира 2 17.02.2021, 8:14

Илон Маск

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает Bloomberg .

По итогам торгов на биржах, состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.

В то же время, на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $191 млрд.

Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.





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