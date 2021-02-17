ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

17.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

2
  • 17.02.2021, 8:14
Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира
Илон Маск
Фото: REUTERS/Steve Nesius

Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам торгов на биржах, состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.

В то же время, на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $191 млрд.

Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Ходасевич о брестском "Динамо": кто-то может даже в теории пролететь мимо еврокубков, потому что сменил собственника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by