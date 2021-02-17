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Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира
Источник материала: Хартия'97
Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира
Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.
Об этом сообщает
По итогам торгов на биржах, состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.
В то же время, на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $191 млрд.
Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.
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Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.
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