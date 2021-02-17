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Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

17.02.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Так, официальная газета правящей Рабочей партии Rodong Sinmun опубликовала фотографии пары на мероприятии, посвященном дню рождения покойного отца Ким Чен Ына и бывшего лидера Ким Чен Ира.


 
Фото: Ким Чен Ын с женой (rodong.rep.kp)

Ри часто сопровождала Ким на крупных публичных мероприятиях, но с января прошлого года ее не видели на мероприятии по случаю лунного новогоднего праздника, что разжигало слухи о состоянии ее здоровья и возможной беременности.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года Ким Чен Ын месяц не появлялся на публике.

Напомним, весной 2020 года ходили слухи, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце. Информацию распространили после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля.
 
 
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Так, официальная газета правящей Рабочей партии Rodong Sinmun опубликовала фотографии пары на мероприятии, посвященном дню рождения покойного отца Ким Чен Ына и бывшего...
 
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