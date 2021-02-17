Письмо против санкций подписала только половина работников «Нафтана» и «Полимира»

















С конца января под этим письмом к Международной организации труда, инициатором которого стала провластная Федерации профсоюзов Беларуси, усиленно собирали подписи по всем организациям и предприятиям Беларуси.





приводит газета «Весnник Нафтана». Как оказалось, на ОАО «Нафтан» под письмом подписались около 5000 работников этого предприятия, такие данные на 11 февралягазета «Весnник Нафтана».





На конец 2019 года, согласно годовой отчетности открытого акционерного общества, на нем трудилось свыше 10 000 сотрудников.



