Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси отправился в гастрольный тур, посвященный Дню защитников Отечества

Источник материала: ОНТ

Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси отправился в путешествие по стране. Гастрольный тур артисты в погонах посвящают Дню защитников Отечества.

Первое выступление – перед сотрудниками Белорусского металлургического завода в Жлобине. Такие выезды для коллектива, которому в этом году исполнилось 82, не в новинку. Мобильный состав выступает на любых сценических площадках и в любую погоду. Нет такого уголка в Беларуси, отдаленного гарнизона, где бы ни побывал ансамбль.

Жлобин – первая точка на гастрольной карте ансамбля. В конце рабочей неделе артистов ждут в Минске – на автомобильном и тракторном заводах.

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