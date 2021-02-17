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Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси отправился в гастрольный тур, посвященный Дню защитников Отечества
Источник материала: ОНТ
Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси отправился в путешествие по стране. Гастрольный тур артисты в погонах посвящают Дню защитников Отечества.
Первое выступление – перед сотрудниками Белорусского металлургического завода в Жлобине. Такие выезды для коллектива, которому в этом году исполнилось 82, не в новинку. Мобильный состав выступает на любых сценических площадках и в любую погоду. Нет такого уголка в Беларуси, отдаленного гарнизона, где бы ни побывал ансамбль.
Жлобин – первая точка на гастрольной карте ансамбля. В конце рабочей неделе артистов ждут в Минске – на автомобильном и тракторном заводах.
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Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси отправился в гастрольный тур, посвященный Дню защитников Отечества
Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси отправился в путешествие по стране. Гастрольный тур артисты в погонах посвящают Дню защитников...
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