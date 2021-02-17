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Власти Украины планируют продлить карантин до 30 апреля

17.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Украины планируют продлить карантин до 30 апреля

Правительство Украины планирует продлить общегосударственный карантин и режим ЧС до 30 апреля, а также вернуть цветовое ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства на сайте Кабмина.

Ранее установленный срок карантина и режима ЧС будет действовать до 28 февраля.

Также власти Украины хотят вернуться к цветовому обозначению уровней эпидемической опасности в регионах. Так, зеленая зона обозначает минимальные карантинные ограничения, желтая – более строгие, оранжевая и красная – самые жесткие.

С 22 февраля на территории всей страны будет установлен желтый уровень. Со временем для отдельных регионов он будет скорректирован.

Фото: UNIAN

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Правительство Украины планирует продлить общегосударственный карантин и режим ЧС до 30 апреля, а также вернуть цветовое ранжирование регионов в зависимости от...
 
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