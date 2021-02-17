|
Власти Украины планируют продлить карантин до 30 апреля
Источник материала: ОНТ
Правительство Украины планирует продлить общегосударственный карантин и режим ЧС до 30 апреля, а также вернуть цветовое ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом
Ранее установленный срок карантина и режима ЧС будет действовать до 28 февраля.
Также власти Украины хотят вернуться к цветовому обозначению уровней эпидемической опасности в регионах. Так, зеленая зона обозначает минимальные карантинные ограничения, желтая – более строгие, оранжевая и красная – самые жесткие.
С 22 февраля на территории всей страны будет установлен желтый уровень. Со временем для отдельных регионов он будет скорректирован.
Фото: UNIAN
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Украины планирует продлить общегосударственный карантин и режим ЧС до 30 апреля, а также вернуть цветовое ранжирование регионов в зависимости от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)