Власти Украины планируют продлить карантин до 30 апреля

Источник материала: ОНТ

Правительство Украины планирует продлить общегосударственный карантин и режим ЧС до 30 апреля, а также вернуть цветовое ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства на сайте Кабмина.

Ранее установленный срок карантина и режима ЧС будет действовать до 28 февраля.

Также власти Украины хотят вернуться к цветовому обозначению уровней эпидемической опасности в регионах. Так, зеленая зона обозначает минимальные карантинные ограничения, желтая – более строгие, оранжевая и красная – самые жесткие.

С 22 февраля на территории всей страны будет установлен желтый уровень. Со временем для отдельных регионов он будет скорректирован.

Фото: UNIAN

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