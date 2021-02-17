Одиноким пожилым людям готовы прийти на помощь социальные службы и молодёжь

Источник материала: ОНТ

С заботой о пожилых. Обильные снегопады и морозы, на которые богата нынешняя зима в Беларуси, внесли значительные коррективы в график работы социальных служб.

Одиноким пожилым людям достаточно оставить заявку, и помощь не заставит себя ждать. Почистить снег, купить продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Всё это соцработники оперативно доставляют своим подопечным. В одном только Октябрьском районе Могилёва на обслуживании у 60 сотрудников больше 700 одиноких и людей с ограниченными способностями.

Горячие линии работают во всех центрах социального обслуживания населения. К акции присоединилась молодёжь, которая готова позаботиться о каждом.

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