Из-за непогоды в США отменили почти 2,8 тыс. рейсов

Источник материала: ОНТ

Почти 2,8 тыс. рейсов были отменены в США 16 февраля из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал FlightAware, который отслеживает передвижения самолетов.

Всего в аэропортах Штатов были отменены 2 788 рейсов. Больше всего невылетов в Далласе и Хьюстоне (Техас), Атланте (Джорджия), Денвере (Колорадо), Чикаго (Иллинойс) и Майами (Флорида).

По информации портала, число отмененных рейсов может возрасти. Так, 15 числа были отменены свыше 3,8 тыс. рейсов.

Причина мощные снежные бурях и обледенения на территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. На данной площади проживает около 200 млн человек.

Фото: Nam Y. Huh/AP

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