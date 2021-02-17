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Прошла презентация нового болида McLaren с логотипами белорусского завода
Источник материала: ОНТ
Белорусский завод – на престижных королевских автогонках «Формула-1». Накануне прошла презентация новой машины McLaren с логотипами металлопрокатного завода в Миорах.
Название Miory Steel красуется на носовом обтекателе вместе с другими престижными мировыми брендами. Завод стал партнёром команды в прошлом сезоне, а заодно и бронзовым призёром в Кубке конструкторов. До старта первого в 2021-м году Гранпри в Бахрейне остаётся чуть больше месяца и накануне гонщики McLaren Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо представили обновлённый болид. Получилось эффектно и вызвало восторг у фанатов.
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Белорусский завод – на престижных королевских автогонках «Формула-1». Накануне прошла презентация новой машины McLaren с логотипами металлопрокатного завода в...
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