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Первые признаки деменции: какие анализы нужно сдать? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
В беседе с телеканалом «360» врач-невролог Виктор Шахнович назвал первые признаки деменции,
Отмечается, что очень важно следить за состоянием сосудов, так как болезнь связана с нарушением эластичности сосудистой стенки.
Медик рассказал, что с 35-40 лет нужно сдавать такие анализы.
Кроме того, специалист пояснил, какие факторы не стоит оставлять без внимания, — забывчивость, когда человек не может вспомнить, куда положил вещь, и нестабильное артериальное давление.
Также врач добавил, что деменция и болезнь Альцгеймера – два разных заболевания. Шахнович подчеркнул – Альцгеймер — генетическая болезнь, и ген, ответственный за нее, передается по наследству. Пока профилактика для этого заболевания не разработана ни в одной стране мира.
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В беседе с телеканалом «360» врач-невролог Виктор Шахнович назвал первые признаки деменции, пишет РИА «Новости». Отмечается, что очень важно следить за состоянием...
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