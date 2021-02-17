Пепельную среду, знаменующую начало Великого поста, празднуют католики

Источник материала: ОНТ

Сегодня католики празднуют Пепельную среду, которая знаменует начало Великого поста. Традиционно этот праздник отмечается за 45 дней до Пасхи, пишет БЕЛТА.

С особым ритуалом связано название праздника – «Пепельная среда». Вербные и пальмовые ветви с прошлого Вербного воскресенья сжигаются перед началом службы, а пепел согласно обряду освящается. Священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина во время мессы. Такой обряд означает покаяние и христианское смирение, которые во время 40-дневного поста нужны христианам.

Во время поста верующие уделяют больше времени чтению Священного Писания, молитве, делам милосердия, чаще посещают богослужения. Также необходимо воздерживаться от вредных привычек, увеселительных мероприятий и других удовольствий.

С 14 лет во время поста католики воздерживаются по пятницам от мясных блюд, а с момента достижения совершеннолетия и до 60 лет в Пепельную среду и Страстную пятницу соблюдают строгий пост. Кроме того, верующие должны участвовать в мессе каждое воскресенье.

Необходимо все это для того, чтобы подготовиться к празднованию Пасхи – Христова Воскресения.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram