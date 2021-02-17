В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

Источник материала: ОНТ

В Греции 17 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По местному времени толчки происходили около 03:30 ночи. Эпицентр располагался в 22 километрах к юго-западу от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Фото: Global Look Press/Ivan Damanik

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