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В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

17.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

В Греции 17 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По местному времени толчки происходили около 03:30 ночи. Эпицентр располагался в 22 километрах к юго-западу от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.  

Фото: Global Look Press/Ivan Damanik

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В Греции 17 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По...
 
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