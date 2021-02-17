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Аптеки сдерживают и снижают цены на лекарства
Источник материала: ОНТ
Цены на лекарства на контроле! Аптеки предприятия «Белфармация» разработали инструменты сдерживания и снижения стоимости. Речь об оптовых и торговых надбавках.
Также покупатели в государственной сети получат скидки до 10%. При этом, как отмечают в Минздраве, отпускные цены на отечественные и импортные препараты мониторят ежедневно. За ценами на социально значимые товары, в том числе и медпрепараты, следят сенаторы и Федерация профсоюзов. Сейчас обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цены медпрепаратов.
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Цены на лекарства на контроле! Аптеки предприятия «Белфармация» разработали инструменты сдерживания и снижения стоимости. Речь об оптовых и торговых надбавках....
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