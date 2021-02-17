Аптеки сдерживают и снижают цены на лекарства

Источник материала: ОНТ

Цены на лекарства на контроле! Аптеки предприятия «Белфармация» разработали инструменты сдерживания и снижения стоимости. Речь об оптовых и торговых надбавках.

Также покупатели в государственной сети получат скидки до 10%. При этом, как отмечают в Минздраве, отпускные цены на отечественные и импортные препараты мониторят ежедневно. За ценами на социально значимые товары, в том числе и медпрепараты, следят сенаторы и Федерация профсоюзов. Сейчас обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цены медпрепаратов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram