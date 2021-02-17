ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аптеки сдерживают и снижают цены на лекарства

17.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Аптеки сдерживают и снижают цены на лекарства

Цены на лекарства на контроле! Аптеки предприятия «Белфармация» разработали инструменты сдерживания и снижения стоимости. Речь об оптовых и торговых надбавках.

Также покупатели в государственной сети получат скидки до 10%. При этом, как отмечают в Минздраве, отпускные цены на отечественные и импортные препараты мониторят ежедневно. За ценами на социально значимые товары, в том числе и медпрепараты, следят сенаторы и Федерация профсоюзов. Сейчас обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цены медпрепаратов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на лекарства на контроле! Аптеки предприятия «Белфармация» разработали инструменты сдерживания и снижения стоимости. Речь об оптовых и торговых надбавках....
 
Новости дня
Новости разные
 
Фигурант «хороводного» дела брестский активист Виктор Климус сообщил, что уехал из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by