Фигурант «хороводного» дела брестский активист Виктор Климус сообщил, что уехал из Беларуси





Виктор Климус. Источник: https://www.facebook.com





сообщает БГ. «Нямногія ведалі. Некаторыя здагадваліся. Для ўсіх астатніх мушу прызнацца публічна: я – палітэмігрант. Доўга давалася гэтае рашэнне. Але на дадзены момант я перакананы – адсюль змагу зрабіць болей. Пры ўсіх мінусах эміграцыі, прасторы для манёўра ў Беларусі на дадзены момант не засталося зусім. Сядзець не хачу. Мой парваны пашпарт зараз не зменіць нічога, нажаль. Таму прабачце і не судзіце строга», – написал 16 февраля Виктор Климус,БГ.





По словам активиста, сейчас он находится в Варшаве.





Как уже сообщалось, Виктор Климус является фигурантом так называемого «хороводного» дела – после событий 13 сентября, когда во время масштабной акции протеста в Бресте ее участники водили хоровода на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».





«Асноўная праблема з карагодам, там на мне крыміналка вісіць. Але, мяркую, што знайшлі б і іншы эпізод, калі што. Шукаць пачалі яшчэ са жніўня, калі машыну з апаратам пад плошчай забралі (але там адміністратыўку шылі)», – пояснил «Брестской газете» активист.





Напомним, 16 ноября прошлого года в его квартире был обыск. Самого Климуса дома не было.





Напомним, судебное рассмотрение уголовного дела первых десяти обвиняемых за хоровод на перекрестке уже завершилось. Гособвинение запросило для всех обвиняемых «химию» – с направлением и без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суд огласит 25 февраля в 11.00.

Всего же фигурантами «хороводного» дела являются не менее 50 человек. 15 февраля суд начал рассматривать дело второй десятки обвиняемых.







