«Больших инвестиционных проектов точно не будет до мая»

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в 2021−2025 годах в Беларуси нужно инвестировать более 200 млрд рублей в развитие экономики и инфраструктурные проекты. И хотя Беларусь, по его словам, «отрезали от источников финансирования на Западе», деньги все равно есть где взять — «есть Россия, есть Китай, есть другие азиатские государства».





Ситуация в стране заметно отпугивает зарубежный капитал. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал, профинансированных за счет иностранных вложений, составил 834,5 млн рублей и сократился почти вдвое (на 45,9%) по сравнению с предыдущим годом. Кредиты иностранных банков, направленные на финансирование инвестиций белорусских компаний в основной капитал, уменьшились еще больше — на 55,7% до 182,3 млн рублей.





В ситуации, когда диалог с Европой заморожен, а российская поддержка, хоть и крайне необходима, но грозит Лукашенко потерей личной власти, уже не раз прозвучали от официальных лиц расчеты на притоки финансов из Китая. Лукашенко говорил о поддержке со стороны Китая, выступая на ВНС.





Можно сказать, что ситуация балансирования между Россией и Западом для Лукашенко прекратилась. И это связано не только с бурными событиями внутри страны, но и с появлением таким значимых для Беларуси внешних игроков, как Китай. Хотя мы, привыкшие держать в голове биполярный мир, можем этого не замечать.





"Брестской газеты" ситуацию прокомментировал аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Дляситуацию прокомментировал аналитик Украинского института будущего Игорь





«Финансовые нужды Беларуси на первые полгода 2021 года закрыты»





Падение объема внешних инвестиций 2020 года не выбивается из того, что происходит на мировом рынке. Производство и логистика падают по всему миру — растет только фондовый рынок. На фоне политической нестабильности в Беларуси потенциальные инвесторы будут выжидать — насколько все стабилизируется.





Очевидного резкого обвала инвестиционных потоков, скорее всего, не будет. Так как существующей власти удалось пока удержать и политическую, и экономическую ситуацию под определенным контролем.





«До марта по внешним займам Беларусь стабилизировалась, — комментирует Игорь Тышкевич. — Весенняя выплата будет просто пересчитана российским кредитом. Деньги не покинут территорию Российской Федерации. Лето обычно мертвый сезон. Если смотреть золотовалютные резервы Беларуси и то, что Беларусь выполнила пред ущий бюджет с профицитом, это создает финансовую подушку с точки зрения как ажиотажа на рынке валюты , так и внешних и внутренних долгов. Вопрос, насколько белорусские власти будут эту подушку инвестировать и использовать, и насколько — проедать. Но даже нынешнего уровня золотовалютного резерва хватает, чтобы спокойно пережить вторую волну выплат по внешнему долгу. Его не хватало бы, было бы критическое падение в случае выплаты весенней волны собственными силами. Но поскольку весенние выплаты стабилизированы, то при реалистичном сценарии осенние будут не катастрофичными».





Но, по сути, тот же вопрос переносится на 2022 год.





«Реальные деньги появятся к концу года»





2021 год будет временем, когда официальный Минск , независимо от фамилий находящихся у власти, должен будет продемонстрировать алгоритм выхода из политического кризиса, чтобы привлечь крупных инвесторов. Это должно быть видение того, что будет с Беларусью в 2022 году, поэтапно. Для бизнеса важна прогнозируемость.





«Вопрос — что будет в конце мая. Когда появится алгоритм выхода, тогда можно будет говорить про инвестиции. Далее идет оценка потенциальным инвестором рисков, далее — решение, входить в эту экономику или нет. Реальные деньги могут появиться в лучшем случае осенью. В конце лета могут появиться предварительные договоренности. А дальше будет зависеть от того, насколько белорусское правительство сможет быстро сработать и обеспечить необходимый режим. Если это строительство физического предприятия, то это и отведение земли, и необходимая инфраструктура, и решение вопросов на местах. Все это занимает время. Если белорусские власти — в широком смысле — в это время нормально срабатывают, то тогда в конце года они могут получить первые деньги. Если будет традиционно: «Пойди в соседний кабинет, возьми еще три подписи, потом подъедь в рай- или облисполком, поставь четыре печати» — тогда хорошо, если реальные деньги придут в 2022 году и опять при условии, что будет виден путь выхода из политического кризиса».





В любом случае за 2021 год официальный Минск должен разобраться с будущим Беларуси.





«В 2020 году Китай создал аналоги ЕБРР и Всемирного банка»





По словам Тышкевича, участие КНР уже приносит белорусской экономике немало дополнительных ресурсов. Например, только железнодорожный транзит китайских товаров в Европу дает Беларуси дополнительных ресурсов, если их условно оценить, примерно от 900 млн до 1 млрд долларов в год. Причем Беларусь является «горлышком бутылки» для транзита. На рубеже 2013-2014 годов велись переговоры о транзите через Украину, но сотрудничество застряло на мертвой точке.





Что касается дальнейшего сотрудничества, то Китай тоже будет ждать стабилизации внутриполитической обстановки.





«Для Китая очень важна стабильность и предсказуемость политической системы в этом «горлышке бутылки», каким является Беларусь для сухопутного транзита. Китай не столько ставит лично на Лукашенко, сколько на прогнозируемость власти».





Кредиты от КНР могут быть, но небольшого объема. Китайские проекты строительства приносят прибыль тем, что часть материалов приобретается в Беларуси. Это деньги, которые появляются «с воздуха», и часть их идет в белорусскую экономику. Кроме того, с 2018-2019 года обсуждается вопрос выпуска панда-бондов — суверенных облигаций страны в юанях.





«В Китае есть собственный кредитный рейтинг государств. Он учитывает политическую заинтересованность Китая в том или ином государстве. В 2019 году Беларусь была очень высоко, рейтинг позволял получать займ максимум под 4,2% годовых. На тот момент правительство посчитало, что это высокий процент. Если сейчас этот рейтинг сохранится, то, в принципе, Беларусь имеет возможность выпустить суверенные облигации объемом до 2 млрд долларов в юанях. Это дополнительные деньги, которые могут прийти уже в 2021 году.





Будет ли это выпуск, будет зависеть в первую очередь от ситуации с выплатами по внешнему долгу Беларуси. Просто так брать дополнительные долги не очень выгодно. Объем выпуска согласовывается с китайской стороной. Первая эмиссия скорее всего будет небольшая, потом через несколько месяцев может быть вторая».





Важно и то, что Китай в 2020 году окончательно создал аналоги Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Это международные структуры, в которых задействован не только китайский капитал. И это то, что может реально вкладываться в белорусские проекты.





Если в 2021 году белорусские власти продемонстрируют стабилизацию, контроль над ситуацией и возможность выйти из политического кризиса, то финансовое сотрудничество с Китаем более чем вероятно. Но Китай вряд ли будет активно входить в белорусские процессы до мая.





Китай как фактор перемен





Что касается более дальних перспектив, то до 2022 года будет приход инвесторов и технологий в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Но размеры и возможности технопарка не безграничны.





«Свободные экономические зоны сегодня достигли пределов своего разрастания, и это одна из причин экономического кризиса, потому что бизнес свободных экономических зон давит на белорусские власти изнутри. Возникает вопрос: окей, нам тут комфортно, но почему такого режима нет по всей Беларуси?»





Китайский интерес в Беларуси может потребовать трансформации экономической модели. Не политической — КНР демократией не является. Если трансформация будет, то возможны инвестиции и за пределами «Великого камня», и дополнительные программы сотрудничества.





«Но если совсем ничего не изменится, то лимит по кредитам белорусскому правительству и инвестиционным программам вместе со связанными кредитами на 5 лет — максимум 20-25 млрд», — отмечает Тышкевич.







