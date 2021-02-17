Кутузов – о проекте с миллиардером Мианом: «Надеюсь мы выйдем на стартовую позицию к новому сезону»

















– Есть на примете конкретный клуб?





– Конечно, есть. Мы движемся в этом направлении. Я не могу раскрыть некоторые моменты. Есть этика ведения переговоров. Шаги сделаны достаточно серьезные. Требования были достаточно жесткие. Приходилось выбирать, и выбор был не такой большой. Нужно было попадать в эти требования, чтобы все реализовать.





– Насколько ваш проект масштабный? Планируете развивать инфраструктуру, может, построить стадион?





– Слово «масштабный» для меня имеет несколько другое значение. Масштаб – это охват. Считаю, что без охвата нечего делать в современном шоу-бизнесе. Он строится на охвате. Когда ты интересен, когда на тебя смотрят — это самое главное, что может быть в бизнесе развлечений. Ведь футбол — это структура развлечений. Конечно, если мы получим охват шире, чем сейчас есть у белорусских клубов, проект станет привлекательным и интересным. Это одно из основных направлений, о котором мы задумались.





– Какие требования?





– Не хотелось бы сейчас об этом говорить, возвращаемся к этике политкорректности. В последующем все это, наверное, выйдет наружу. Требования были жесткие.





– Вам интереснее начать какой-то проект с нуля и провести его через все дивизионы, как это сделал когда-то Анатолий Капский, или работать уже с каким-то относительно готовым проектом?





– Как раз при выборе клуба учитывался такой момент, как его цена. И его возможности. Конечно, любому бизнесмену хочется потратить меньше и приобрести больше. Мы отталкивались и от этого требования. Рассматривали лучшие предложения из тех, что были, чтобы создать какую-то коллаборацию. Рассматривали и важность клуба, и другие важные параметры. Стартовая позиция клуба, конечно, очень важна. Но если экономически организация не очень привлекательна, то ценность этого показателя уменьшается…





– Когда ждать новостей?





– Думаю, к началу сезона мы выйдем на стартовую позицию. Если переговоры закончатся позитивно, если не будет каких-то форс-мажоров, которых избежать не так легко. Есть юридическая составляющая, есть стороны, которые договариваются. Поэтому стараюсь поменьше говорить. Потому что возникает третья сторона, конкурентная, которая старается повлиять на переговоры. Надеюсь, все завершится хорошо, и мы выйдем на стартовую позицию к новому сезону. Чемпионат начнется, и начнется уже с нами, – азал Кутузов.