Источник материала: Хартия'97

«Пациент чувствует и боится, что скоро в Минск прилетит стервятник, который знает, что и где искать» 1 17.02.2021, 9:46

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Фамилии Каддафи и Хусейна прозвучали не просто так.

То, что самый главный вирусолог болен стало для всех (даже последних ябатек) ясно в ходе неконституционного «собрания». Налицо прогрессирующая мозаичная психопатия, которая усугубляется последствиями микроинсультов и сахарного диабета. Малейшая искорка - и мрачное и параноидальное подсознание вылазит наружу и бьет фонтаном ненависти, пишет телеграм-канал «Ник и Майк» .

Пациент кривляется, строит рожи. У него полностью отсутствует способность критически воспринимать себя, потому что эти части нервной системы подвергаются дегенеративному воздействию в первую очередь. Кстати, это одна из причин, по которой его Кочанова и Эйсмонт стараются держать в «теплой ванне» параллельной реальности. Именно поэтому на него никто не смотрит на «совещаниях» глаза в глаза. Боятся неконтролируемых вспышек гнева и ярости.

Но сейчас не о медицине. Здесь потребуется серьезная группа специалистов по психическим расстройствам, которая скоро приступит к работе, чтобы сказать свое веское слово.

Сейчас о тех страхах, которыми то, что осталось от личности, поделилось на ВНС. Не спроста прозвучали фамилии Каддафи и Хусейна. Жаль, не было еще Милошевича. Видимо, забыл.

Откуда паранойя? Дело в том, что наш пациент неплохо поработал стервятником на сотрудничестве с этими диктаторами. В 1996 году летал в Белград. Правда, вовсе не за тем, чтобы поддержать друга в беде. А чтобы помочь вывезти золотишко и прочие ценности приближенным. И героизма в полете не было. У команды случилась практически поголовная медвежья болезнь. Но оно в итоге того стоило. Милошевича нет, а дружба с Каричами есть.

Потом был Багдад... Но туда не летали уже, ибо хватило Белграда. А вот Гайдукевич-старший тогда очень помог нажиться на торговле нефтью. Ничего личного - просто бизнес. 30 декабря 2006 года Саддама не стало, как и части архива сделок. Хотя что-то уже в те времена просачивалось в прессу. Поэтому ЛДПБ в фаворе до сих пор.

Муаммар Каддафи - последний, на чьей попытке спасти власть поживился наш пациент. Незадолго до незавидной кончины (мы осуждаем подобные методы) ливийский друг пытался получить помощь у друга Саши. Говорят, даже звонил. Но Саша не помог. Ибо было уже страшно (напоминаем, что это одна из главных фобий Лукашенко). Хотя мог бы. Так дружили. Даже бедуинскую палатку когда-то в Минске позволили в ходе визита разбить. Последние средства с боем выносили из посольства Ливии в 2019 году…

К чему все это? Пациент чувствует и боится, что скоро в Минск прилетит стервятник, который знает, что и где искать. И обязательно найдет. Правда, мы с Майком ждали рассказа о последнем чаепитии с Чаушеску. Но, похоже, этот стенд-ап еще впереди.

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