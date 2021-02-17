Банк БелВЭБ уходит в «цифру». Руководство рассказало о трансформации и новых возможностях для клиентов

Источник материала: ProBusiness





Кредит за 2 минуты, выход на IPO за несколько дней, доступ практически ко всем продуктам банка через мобильное приложение и возможность воспользоваться набором корпоративных услуг (от гарантий и страхования до юридической поддержки и проверки контрагентов) на одной цифровой платформе. О новинках мы узнали от первых лиц банковского холдинга.

По итогам 2020 года ОАО «Банк БелВЭБ» (входит в Группу ВЭБ.РФ) подтвердило свою инновационную направленность: активно развивались собственные технологии, внедрялись продукты с использованием Mashup, API, цифровые сервисы и каналы обслуживания, наполнялся новыми сервисами Marketplace банка. Во многом революционной для нашей страны стала инвестиционная площадка Finstore. О концептуальных инновационных целях банка и холдинга в интервью порталу рассказал исполнительный директор Банка БелВЭБ Владимир Каллаур:



Владимир Каллаур. Фото: Дарья Гращенкова

— Одной из наших стратегических задач является построение высокоэффективной цифровой экосистемы, позволяющей удовлетворить широкий спектр потребностей как частных, так и корпоративных клиентов.

В качестве целевой мы определили модель «легкого банка», который ориентируется преимущественно на технологии дистанционного цифрового взаимодействия с клиентами.

На текущий момент в цифровых каналах для юридических лиц доступно более 50%, а для физических — более 70% всех продуктов и услуг, предоставляемых в офисе банка.

Для удовлетворения потребностей физических лиц Банк БелВЭБ выстраивает цифровую архитектуру в 2-х направлениях. Первое — это реализация концепции Mobile first. Мы создали и развиваем многофункциональное мобильное приложение UP, способное удовлетворить широкие потребности клиентов с помощью мобильного телефона. Второе — это реализация концепции Digital points, основная задача которой в удовлетворении потребности клиента в точке цифрового контакта, т.е. не в канале банка, а там, где у него эта потребность возникла (например, на сайте ритейлера или новостном портале). Обеспечение «бесшовного» процесса для клиента происходит благодаря применению технологий API и Mashup.

Для юридических лиц приоритизация в развитии нашей инновационной цифровой платформы BelVEB BusinessHub, с интегрированными в нее цифровыми продуктами банка, компаний группы, ее партнеров и создаст целую экосистему, позволяющую в онлайне удовлетворять широкие потребности бизнес-клиентов.

Реализуем пилотные проекты с продуктами, которые не являются привычными для классического банка. Например, запущены сервисы по заправке автомобиля на АЗС «Белоруснефть», онлайн-приобретению билетов в кино и театр, оформлению рассрочки на площадке Kufar, покупке продуктов питания.

Создали альтернативу корпоративным облигациям

Одним из наиболее заметных инновационных продуктов холдинга Банка БелВЭБ стала онлайн-платформа Finstore (оператор — ООО «ДФС»).

По состоянию на 22.01.2021 на Finstore зарегистрированы 2609 инвесторов. Всего за время работы площадки организовано 57 выпусков токенов для 31 заказчика на общую сумму более $ 65 млн в эквиваленте. Привлечено инвестиций на $ 15,6 млн в эквиваленте.

Для эмитентов-юрлиц предлагаемый Finstore инструмент долгового финансирования намного проще в оформлении, чем корпоративные облигации, и практически не требует дополнительных затрат. Таким образом, с помощью площадки нам удалось привлечь новый сегмент корпоративных клиентов, для которых выпуск облигаций был ранее слишком сложен или недоступен.

Для инвесторов платформа Finstore — это новый и удобный способ вложения средств с простым расчетом дохода (фиксированный процент), доступный удаленно и без необходимости оформления на бумаге.

Полагаем, что в перспективе наша платформа сможет занять большую часть рынка эмитентов корпоративных облигаций, так как для клиентов является более удобной и технологичной. Кроме того, появится возможность привлечь больше зарубежных эмитентов. К слову, в прошлом году Finstore заинтересовалась одна из компаний Казахстана. Она оперативно (в течение недели) организовала выпуск токенов на платформе, который был полностью реализован в течение двух недель.

В 2021 году мы планируем нарастить объем инвестиций на Finstore не менее чем до $ 30 млн.

Также планируем усилить функционал платформы, в частности, запустить сервисы вторичного рынка, использовать мобильное приложение и прочее. Кроме того, рассчитываем закрепиться на зарубежных рынках (ЕврАзЭС, Европа, Китай).

Стали ближе к клиентам

На этот счет у Банка БелВЭБ большие планы. Повышение удовлетворенности клиентов за счет первоклассного пользовательского опыта как в сервисных офисах, так и в дистанционных каналах будет приоритетной задачей, пообещал исполнительный директор Банка БелВЭБ Сергей Лазюк:



Сергей Лазюк. Фото: Дарья Гращенкова

— Первыми в стране мы предложили новый формат обслуживания клиентов. Знакомые всем по другим банкам кассовые кабины, когда общение клиента и сотрудника проходило через «окошко», заменены на современные устройства — электронных кассиров. Это позволило нам консультировать и обслуживать клиентов банка в открытом дружелюбном формате. Дополнительный комфорт создают современные системы управления очередями и удобные зоны ожидания.

Еще одно новшество — универсальные специалисты. Теперь наши клиенты — физические лица, индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц — могут получить качественный сервис в «одном окне», без необходимости «занимать разные очереди» к разным специалистам или в кассу.

Сотрудники сервисных офисов обучают тому, как получить банковскую услугу с помощью дистанционных каналов обслуживания. А основным каналом становится новое мобильное приложение UP, с помощью которого наши клиенты могут удовлетворить почти все свои запросы в финансовых услугах.

В 2021 году мы продолжим совершенствовать финансовые продукты, в частности, упростится получение денежных средств в виде кредита на карту, овердрафта и отдельной кредитной карты в мобильном приложении UP.

Клиентов ожидает ряд интересных сервисов по сбережению и накоплению денежных средств, возможность оформить страховку, не выходя из дома.

В дополнение к нашей программе лояльности UP4U совместно с партнерами мы предложим новую скидочную программу для любителей шопинга, а для держателей премиальных карт банка — интересный инновационный сервис совместно с одной из международных платежных систем.

На подходе возможность снимать наличные в банкоматах по коду без пластиковой карточки не только в рублях, но и в иностранной валюте. Недавно мы внедрили услугу по переводу денежных средств между банковскими карточками, используя номер телефона. Скоро подобные переводы будут доступны и по e-mail. Новые услуги и сервисы появятся в нашем Marketplace.

Предоставление современного цифрового сервиса безоговорочно является приоритетным направлением банка. Принятая банком стратегия mobile first позволит сделать мобильное приложение UP главным универсальным инструментом — интерфейсом обслуживания и коммуникации с клиентами.

Предлагаем не отдельные сервисы, а целую экосистему

Исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик подчеркивает, что в работе с клиентами холдинг сосредоточен не на отдельных услугах, а на интеграции различных форматов взаимодействия. Цель — удовлетворить различные запросы клиента, будь то оценка бизнес-идеи, поиск финансирования, менторство, услуги по выходу на внешние рынки или масштабирование проекта.



Виктор Апанасик. Фото: Дарья Гращенкова

— Для нас очень важно полноценное участие представителей бизнеса в развитии экосистемы, важна обратная связь, предложения, идеи по наполнению платформы новыми уникальными сервисами.

Считаем, что каждый сервис имеет большую ценность, если он интегрирован в более крупную платформенную экосистему. Чтобы создать подобную экосистему, мы запускаем новый проект — цифровую платформу BelVEB BusinessHub, которая предоставит бизнесу легкий и удобный онлайн-доступ к различного рода продуктам и услугам.

Клиент будет видеть в одном интерфейсе все ресурсы, необходимые ему для ведения бизнеса, перемещаться по платформе и в режиме реального времени решать различные задачи: от регистрации бизнеса до его выхода на IPO.

В промышленную эксплуатацию BelVEB BusinessHub войдет в начале 2021 года. На первоначальном этапе на площадке будут доступны банковские сервисы — онлайн-кредитование и факторинг, затем и наиболее популярные сервисы партнеров — проверка контрагентов, страхование, юридические услуги.

Ускоряемся. Кредит за 2 минуты — это реально

Виктор Апанасик продолжает:

— С мая 2020 года Банк БелВЭБ предложил рынку услугу онлайн-кредитования для бизнеса. Клиенту достаточно нажать на кнопку «Получить кредит», ознакомиться с условиями кредитного договора, проверить корректность вводимых данных и запрашиваемую сумму кредита. От обработки запроса до зачисления денежных средств проходит две минуты.

Только за декабрь 2020 года более 140 наших клиентов малого и среднего бизнеса получили кредиты, не покидая пределов своего офиса.

Мы надеемся, что своим продуктом заложили основу новой культуры взаимоотношений с клиентами: не запрашивать лишней информации, максимально использовать имеющиеся у банка данные либо данные, к которым мы можем получить доступ с согласия клиента.

Да, есть некоторые ограничения в пользовании продуктом: компания либо индивидуальный предприниматель должны являться клиентами нашего банка, иметь качественную кредитную историю и деловую репутацию, поддерживать ритмичность поступлений на текущие счета и т.д.

Вместе с тем мы уже сейчас работаем над расширением продуктовой онлайн-линейки, в том числе над кредитным продуктом, рассчитанным на новых клиентов, которые не имеют истории обслуживания в нашем банке. Намерены предоставить возможность открыть первый текущий счет без посещения наших офисов (сервис по дистанционному открытию второго и последующих счетов уже реализован в опытно-промышленном формате).

Финансирование остается доступным

Несмотря на общее удорожание ресурсов в стране и прочие ограничения по их привлечению, Банк БелВЭБ сохранил привлекательные для бизнеса кредитные продукты, заверил исполнительный директор банка Евгений Черепович:

— По-прежнему доступны классические инструменты торгового финансирования, предлагаемые европейскими банками. Сохраняют свою актуальность государственные программы поддержки российского экспорта, провайдером которых выступает Банк БелВЭБ. Посредством данных программ предприятия могут привлечь льготное финансирование для приобретения товаров, произведенных в Российской Федерации.



Евгений Черепович. Фото: Дарья Гращенкова

Предлагаем финансирование в рамках факторинга. Развиваем сеть банков-партнеров для работы в рамках двухфакторной модели — подписан ряд межфакторных соглашений с российскими банками.

В 2020 году совместно в ВЭБ.РФ реализован крупный пилотный проект, позволивший организовать финансирование по низкой ставке экспортных поставок белорусской техники в третьи страны (в рамках Указа от 24.09.2009 № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»).

Предлагаем и достаточно новые для белорусского рынка форматы финансирования.

Банк БелВЭБ прокредитовал интернет-бизнес (проект 103.by компании «Артокс Лаб») под залог нематериальных активов (НМА).

Мы прогнозируем однозначное увеличение спроса на банковское финансирование со стороны интернет-компаний и подготовили соответствующую инфраструктуру для работы с такими проектами. Имея доступ к банковским кредитам, компании смелее берутся за новые перспективные разработки, у них появляется возможность «хантить» квалифицированный персонал. К подобным проектам начинают проявлять больший интерес различные инвестиционные фонды.

Да, есть специфика финансирования интернет-проектов как с точки зрения оценки расчета эффективности, рисков, так и в части залога НМА. Однако, имея на стороне банка и компании-заемщика специалистов, нацеленных на результат, уверен, можно погрузиться и проанализировать любой проект, каким бы специфическим он ни был. Что касается условий по кредитам, то все они достаточно стандартные и зависят в первую очередь от окупаемости и эффективности проекта.

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