Водитель со стажем менее года насмерть сбил школьника. Приговор суда (обновлено)

Источник материала: Onliner

Утром 7 октября прошлого года 19-летний водитель на «Газели» сбил ребенка в Гомеле. Стаж вождения у автомобилиста не достиг одного года. С травмами мальчик был доставлен в больницу. В конце октября стали известны трагические вести: ребенок умер в больнице. На днях состоялся суд по этому делу.





«Водитель не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 12-летнего пешехода, — сообщали в день аварии в МВД. — Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой». После этого автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлическое ограждение.





Спустя 9 дней после аварии стало известно, что спасти мальчика не удалось, он скончался в медучреждении.





На суде установили: водитель «Газели» двигался в светлое время суток и в условиях дождя по влажному асфальтированному участку улицы в Гомеле. «Приближаясь к нерегулируемому обозначенному перекрестку, автомобилист проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке, — говорится в сообщении Верховного суда. — При выборе скорости движения не учел ограничение, установленное дорожным знаком „Ограничение максимальной скорости 40 км/час“, интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия, вел автомобиль со скоростью не менее 50 км/час, не обеспечивающей безопасность».

«Приближаясь к переходу, обозначенному знаками и разметкой, которые водитель был в состоянии своевременно обнаружить, не принял мер к снижению скорости, позволяющей уступить дорогу малолетнему пешеходу (2008 г. р.), — так оценил действия автомобилиста суд. — Не уступил ребенку дорогу, продолжил движение, выехал на данный пешеходный переход, где совершил наезд. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в учреждении здравоохранения».





Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание — лишение свободы на 3 года в колонии поселения с лишением прав на 5 лет. Также постановлено взыскать с обвиняемого в счет компенсации морального вреда в пользу матери погибшего 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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