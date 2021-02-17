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Доллар уверенно растет, евро и российский рубль падают
Источник материала: Onliner
Итак, колебания на валютно-фондовой бирже продолжают держать нас в интриге. Торги в среду доллар начал с уверенного роста. Что касается его коллег, евро и российский рубль потихоньку сбавляют обороты и падают. Ждем, к чему же все приведет.
Доллар дорожает на 0,98 копейки. Пока стоит 2,5897.
Евро сегодня убавляет 0,35 копейки. Курс — 3,1275.
У сотни российских рублей минус 0,56 копейки, курс — 3,5149.
Во вторник доллар упал на 0,06 копейки и торговался по 2,5799 рубля. Что касается евро, он повторил судьбу коллеги: потерял 0,09 копейки и оказался на отметке 3,1310 рубля. Сотня российских рублей поднялась на 0,05 копейки и торговалась по 3,5205 рубля.
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Итак, колебания на валютно-фондовой бирже продолжают держать нас в интриге. Торги в среду доллар начал с уверенного роста. Что касается его коллег, евро и...
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