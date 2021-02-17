Доллар уверенно растет, евро и российский рубль падают

Источник материала: Onliner

Итак, колебания на валютно-фондовой бирже продолжают держать нас в интриге. Торги в среду доллар начал с уверенного роста. Что касается его коллег, евро и российский рубль потихоньку сбавляют обороты и падают. Ждем, к чему же все приведет.

Доллар дорожает на 0,98 копейки. Пока стоит 2,5897.

Евро сегодня убавляет 0,35 копейки. Курс — 3,1275.

У сотни российских рублей минус 0,56 копейки, курс — 3,5149.

Во вторник доллар упал на 0,06 копейки и торговался по 2,5799 рубля. Что касается евро, он повторил судьбу коллеги: потерял 0,09 копейки и оказался на отметке 3,1310 рубля. Сотня российских рублей поднялась на 0,05 копейки и торговалась по 3,5205 рубля.