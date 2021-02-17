«Плата может варьироваться, в том числе из-за погоды». Минжилкомхоз объяснил, почему жировки пришли такими тяжелыми

Источник материала: Onliner

Не все белорусы успели отойти от цифр, которые увидели в жировке за январь. Сегодня Минжилкомхоз поспешил объяснить, почему суммы вышли именно такие. В частности, в ведомстве уточняют, что плата может меняться от месяца к месяцу, в том числе из-за погоды. «Большинство многоквартирных домов в стране оснащено приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление. Следовательно, сумма платы из месяца в месяц может изменяться при неизменных тарифах и зависит от того, сколько тепла по факту израсходовано. Чем больше площадь квартиры, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется на ее отопление, особенно при похолодании».

Многие могли бы возразить: у нас социальное государство, пусть оно тогда компенсирует разницу, чтобы кошельки не отощали. Но министерство продолжает: «Прибавка за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания. Так, по данным Белгидромета, среднемесячная температура наружного воздуха за декабрь 2020 года составляла минус 0,5 ⁰С по республике, по г. Минску — минус 1,2 ⁰С, за январь 2021 года — минус 3,7 ⁰С по республике, по г. Минску — минус 4,5 ⁰С. В связи с похолоданием в январе 2021 года расход тепловой энергии соответственно увеличился по сравнению с декабрем 2020 года.

К примеру, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 кв. м в декабре 2020 года было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила 30,63 руб., а в январе 2021 года на отопление этой же квартиры расход составил 1,8431 Гкал, сумма платы — 38,01 руб., увеличение платы в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года — 7,38 руб.

В многоквартирных домах, где нет приборов учета, плата за отопление — постоянная величина в отопительный период (как правило, с октября по апрель) при неизменных тарифах, независимо от того, какая температура на улице и сколько было затрачено тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в квартирах. Перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного периода.

Обращаем внимание, что при возникновении вопросов по начислению платы за январь 2021 года за разъяснениями потребители вправе обратиться в РСЦ по месту жительства, и в случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет».