ГАИ остановила пьяную женщину за рулем, следом нагрянула проверка на трезвость на ее работе

Источник материала: Onliner

В понедельник вечером 35-летняя женщина ехала на Nissan Primera по загородной дороге в Копыльском районе, когда ее остановили инспекторы. По данным МВД, она была в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 1,28 промилле. Ее привлекли к административной ответственности, но на этом история не закончилась. Дополнительно направили проверку на место работы водителя.

«Так как водитель работает помощником бригадира агропромышленного предприятия, утром следующего дня был осуществлен мониторинг физического состояния всех сотрудников данной организации, — сообщили в МВД. — Два человека на рабочем месте находились в состоянии алкогольного опьянения (0,86 и 1,12 промилле). А ведь они добирались к месту работы пешком, двигаясь по улично-дорожной сети. Последние также привлечены к административной ответственности. Руководителю указанного предприятия поручено организовать контроль дисциплины среди работников».

ГАИ Минской области обращает внимание: инспекторы и в дальнейшем будут использовать такие методы.

Читайте также: