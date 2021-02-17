ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ остановила пьяную женщину за рулем, следом нагрянула проверка на трезвость на ее работе

17.02.2021 10:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В понедельник вечером 35-летняя женщина ехала на Nissan Primera по загородной дороге в Копыльском районе, когда ее остановили инспекторы. По данным МВД, она была в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 1,28 промилле. Ее привлекли к административной ответственности, но на этом история не закончилась. Дополнительно направили проверку на место работы водителя.

«Так как водитель работает помощником бригадира агропромышленного предприятия, утром следующего дня был осуществлен мониторинг физического состояния всех сотрудников данной организации, — сообщили в МВД. — Два человека на рабочем месте находились в состоянии алкогольного опьянения (0,86 и 1,12 промилле). А ведь они добирались к месту работы пешком, двигаясь по улично-дорожной сети. Последние также привлечены к административной ответственности. Руководителю указанного предприятия поручено организовать контроль дисциплины среди работников».

ГАИ Минской области обращает внимание: инспекторы и в дальнейшем будут использовать такие методы.

Читайте также:


Rakivminske Раки живые L (60-80 г)
Вес одного рака 60-80 грамм. В одном килограмме примерно 15 шт.
98,00 р.
1 предложение
Rakivminske Раки живые S (20-40 г)
Вес одного рака 20-40 грамм. В одном килограмме примерно 35 шт.
55,00 р.
1 предложение
Rakivminske Букет из 50 шт S
Наполнение: - 50 раков размера S - лимоны - зелень - подарочная упаковка
174 р.
1 предложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник вечером 35-летняя женщина ехала на Nissan Primera по загородной дороге в Копыльском районе, когда ее остановили инспекторы. По данным МВД, она была в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, как Юпитер привел к вымиранию динозавров на Земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by