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Светлана Тихановская пришла в Clubhouse и собирается провести встречу вместе с Павлом Латушко
Источник материала: Tut.by
Возможно, вы знаете про новую соцсеть Clubhouse, где можно общаться только голосом. Попасть туда можно только по приглашению («инвайт»), а сами беседы проходят в «комнатах» — это чаты, где можно общаться, рассказывая что-нибудь интересное людям или, наоборот, слушая других. Белорусы пока только начали осваивать эту сеть, но там уже можно встретить известных личностей. Так, 17 февраля Светлана Тихановская и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко проведут встречу в Clubhouse.
Как говорится в анонсе встречи, «комната» откроется в 17.00 по минскому времени 17 февраля (в шесть часов по тихоокеанскому стандартному времени). Участники планируют обсудить «будущее Беларуси».
Присоединиться можно будет по
Напомним, что пока cкачать Clubhouse можно только в
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Рассказываем, как присоединиться к «комнате».
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