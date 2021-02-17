Светлана Тихановская пришла в Clubhouse и собирается провести встречу вместе с Павлом Латушко

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы знаете про новую соцсеть Clubhouse, где можно общаться только голосом. Попасть туда можно только по приглашению («инвайт»), а сами беседы проходят в «комнатах» — это чаты, где можно общаться, рассказывая что-нибудь интересное людям или, наоборот, слушая других. Белорусы пока только начали осваивать эту сеть, но там уже можно встретить известных личностей. Так, 17 февраля Светлана Тихановская и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко проведут встречу в Clubhouse.



Скриншот анонса встречи. Источник: Clubhouse

Как говорится в анонсе встречи, «комната» откроется в 17.00 по минскому времени 17 февраля (в шесть часов по тихоокеанскому стандартному времени). Участники планируют обсудить «будущее Беларуси».

Присоединиться можно будет по ссылке .

Напомним, что пока cкачать Clubhouse можно только в App Store , веб-версии у него нет. А чтобы зарегистрироваться там, нужна реферальная ссылка от уже действующего пользователя. Но, несмотря на такие ограничения (а может, как раз благодаря им), в Clubhouse уже можно встретить известных белорусов, например, IT-предпринимателей Виктора Прокопеню и Микиту Микадо или же фудблогера Павла Крамара, более известного как Кокобай.