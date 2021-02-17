ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлана Тихановская пришла в Clubhouse и собирается провести встречу вместе с Павлом Латушко

17.02.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы знаете про новую соцсеть Clubhouse, где можно общаться только голосом. Попасть туда можно только по приглашению («инвайт»), а сами беседы проходят в «комнатах» — это чаты, где можно общаться, рассказывая что-нибудь интересное людям или, наоборот, слушая других. Белорусы пока только начали осваивать эту сеть, но там уже можно встретить известных личностей. Так, 17 февраля Светлана Тихановская и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко проведут встречу в Clubhouse.


Скриншот анонса встречи. Источник: Clubhouse

Как говорится в анонсе встречи, «комната» откроется в 17.00 по минскому времени 17 февраля (в шесть часов по тихоокеанскому стандартному времени). Участники планируют обсудить «будущее Беларуси».

Присоединиться можно будет по ссылке.

Напомним, что пока cкачать Clubhouse можно только в App Store, веб-версии у него нет. А чтобы зарегистрироваться там, нужна реферальная ссылка от уже действующего пользователя. Но, несмотря на такие ограничения (а может, как раз благодаря им), в Clubhouse уже можно встретить известных белорусов, например, IT-предпринимателей Виктора Прокопеню и Микиту Микадо или же фудблогера Павла Крамара, более известного как Кокобай.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предоставил компании «Энерго-ОИЛ» исключительное право на импорт нагреваемого табака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by