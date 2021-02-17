Amnesty International: Белорусские власти начали эскалацию репрессий в отношении гражданского общества





Фото из открытого источника





«Бросив в тюрьму или насильно выдавив из страны практически всех, кто связан с политической оппозицией, белорусские власти теперь нацелились на правозащитников и журналистов, единственное преступление которых заключалось в том, что они документировали грубые нарушения прав человека, совершённые силами безопасности после оспариваемых президентских выборов в августе прошлого года», — заявила она.





spring96.org . Она также отметила, что это явно централизованно организованная попытка уничтожить независимые СМИ и правозащитные организации страны посредством рейдов на дома и офисы активистов, правозащитников и журналистов. Власти стремятся помешать им и отворотить других от выполнения их критически важной и законной правозащитной и журналистской деятельности. Шокирующее и беспрецедентное беззаконие со стороны государства, свидетелями которого мы являемся с прошлого года, продолжает происходить несмотря на широкую международную критику и озабоченность, пишет незарегистрированный в Беларуси





«Мы самым решительным образом осуждаем эти акты грубого вторжения, произведённые под абсолютно ложными предлогами, и призываем немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных исключительно за мирное осуществление своих прав человека. Чтобы поддержать народ Беларуси, международное сообщество должно продолжать делать всё возможное, чтобы защищать права человека и противодействовать репрессиям властей в отношении гражданского общества Беларуси», — добавила также она.



