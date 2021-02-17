Под Минском разграбили захоронение древнего белорусского рода









Фото: читатель TUT.BY





TUT.BY сообщил местный житель Александр. Об этомсообщил местный житель Александр.





Александр живет в этой же деревне недалеко от кладбища.





— На днях ко мне приехали друзья. Сказали, что двое местных алкашей тянут на тележке элементы ограды. Я ждал этого момента. Потому что за несколько дней до этого мой знакомый видел этих же людей на том же кладбище.





Мужчина хотел поймать этих людей на горячем.





— Сразу после того, как получил информацию от друзей, помчался в пункт приема металлолома, вызвал милицию и больше часа до их прибытия удерживал этих людей (видео мужчин с тележкой, на которой есть элементы ограды, есть в распоряжении редакции. — Прим. TUT.BY).





После того, как их задержали, Александр с разрешения милиции сходил на кладбище и пофотографировал там.





— Нашел захоронение Довнар-Запольских. А еще украденный у меня лом. Получается, они моим же ломом могилу и раскурочили, — грустно улыбается он.

















Как отмечается в журнале by-mohilki.livejournal.com, на кладбище находится интересное надгробие Антония Довнар-Запольского и его сына Иеронима, который умер в Сибири в 1881 году.





По мнению Александра, возможно, исчезли ограды и других могил. Но все запорошено снегом, поэтому видно пока не все.





Собеседник TUT.BY переживает, что если потерпевших в этой истории не будет, то злоумышленников могут выпустить без последствий.





— Захоронение простояло с 1919 года. Оно пережило Вторую мировую, Гитлера, Сталина, а после всего этого два алкоголика его раскурочили. Это не по-человечески.





Александр позвонил в один из белорусских архивов в надежде найти кого-то из потомков Довнар-Запольских. Возможно, в этом ему помогут и наши читатели.









Фото: by-mohilki.livejournal.com





Так раньше выглядело захоронение. Фото: by-mohilki.livejournal.com

Деревня Королищевичи впервые упоминается в 1582 году. Как пишет by-mohilki.livejournal.com, на рубеже XVI−XVII веков была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы и вокруг нее возникло это кладбище. Со временем жители Королищевичей перешли в католичество и стали прихожанами местного костела Опеки Божией Матери (существует в деревне до сих пор). Православную церковь забросили, ее в начале XIX века перестроили под почтовую станцию.





Но кладбище осталось активно действующим. На нем хоронили не только местных жителей, но и шляхту со всего тогдашнего Игуменского уезда, поскольку после восстания 1863 года многие костелы были закрыты.





Проложенная дорога разделила кладбище на старое и новое, которое возникло уже в советское время. На «новом» кладбище похоронен известный белорусский поэт Язэп Пуща. Среди могил «старого» кладбища кроме захоронения Довнар-Запольских можно найти могилу Алоизы из рода Арцимовичей. Этот род владел имением Михалово, на месте которого сейчас находится одноименный минский микрорайон.



