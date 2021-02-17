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Выбрасывали слитки через окно: заводчане обокрали предприятие
Источник материала: Партизан
В Минске задержали троих работников завода, которые украли металл на 2860 рублей.
Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома установили, как заводчане похищали латунь.
- Вначале мужчины похитили слитки латуни со склада, затем перенесли металл в кабинет одного из них. Хозяин кабинета сбрасывал слитки на улицу через окно, а его подельники складывали их в автомобиль, - рассказали в ГУВД.
Похищенное заводчане сдали на металлолом, а вырученные деньги поделили.
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В Минске задержали троих работников завода, которые украли металл на 2860 рублей.
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