Буффон – лучший вратарь XXI века

















Организация провела классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов вратарей. В список вошли игроки, попадавшие в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.





В рейтинг попали:





1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 330 баллов.





2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 244.





3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218.





4. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 183.





5. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130.





6. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.





7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 106.





8. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 105.





9. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 99.





10. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93.





11. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 90.





12. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 85.





13. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 78.





14. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 75.





15. Йенс Леманн (экс-«Арсенал», Германия) – 72.





16. Роберто Аббондансьери (экс-«Бока Хуниорс», Аргентина) – 68.





17. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 64.





18. Жулио Сезар (экс-«Интер», Бразилия) – 63.





19. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 55.





20. Хосе Рейна («Лацио», Испания) – 54.