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Буффон – лучший вратарь XXI века
Источник материала: Партизан
Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Организация провела классификацию на основе результатов своих ежегодных рейтингов вратарей. В список вошли игроки, попадавшие в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.
В рейтинг попали:
1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 330 баллов.
2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 244.
3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218.
4. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 183.
5. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130.
6. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.
7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 106.
8. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 105.
9. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 99.
10. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93.
11. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 90.
12. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 85.
13. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 78.
14. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 75.
15. Йенс Леманн (экс-«Арсенал», Германия) – 72.
16. Роберто Аббондансьери (экс-«Бока Хуниорс», Аргентина) – 68.
17. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 64.
18. Жулио Сезар (экс-«Интер», Бразилия) – 63.
19. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 55.
20. Хосе Рейна («Лацио», Испания) – 54.
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Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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