ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госконтроль взялся за магазины дешевой одежды

17.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статье за неуплату налогов в отношении двух иностранных граждан, которые организовали сеть магазинов дешевой одежды.

Всего за период работы в 2019-20 годах им вменяется неуплата 1,6 млн рублей налогов.

Как сообщает пресс-служба КГК, иностранцы зарегистрировали 12 организаций, которые торговали одеждой в 19 магазинах в Минске, Витебске и других крупных городах.

Товары продавались по серой схеме. Скрывалось от 50% до 75% выручки магазинов. В результате организации использовали упрощенную, а не общую систему налогообложения, и не платили  НДС и налог на прибыль.

Половина товаров при этом ввозилась с территории РФ нелегально, а стоимость легально ввезенных товаров занижалась. По информации КГК, в документах стоимость мужского пальто при ввозе составляла 2,3 рубля (с этой суммы уплачен НДС в размере 38 коп.), хотя действительная цена закупки была 70 рублей, а цена его в магазине – около 117 рублей. В итоге размер НДС был занижен в 50 раз.

На имущество подозреваемых наложен арест. Оба фигуранта сотрудничают со следствием и начали возмещать неуплаченные налоги в бюджет. Один из них находится под арестом.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статье за неуплату налогов в отношении двух иностранных граждан, которые организовали сеть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аптеки сдерживают и снижают цены на лекарства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by