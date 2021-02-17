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Вас предупреждали: Елизавета II ответила на "скандальную бомбу" Меган Маркл

17.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Елизавета II отреагировала на желание жены внука Меган Маркл дать очень личное интервью знаменитой телеведущей Опре Уинфри.

© AP / Daniel Leal-Olivas
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Стоит напомнить предысторию: недавно мятежные герцоги подтвердили слухи о том, что они готовятся дать интервью самой влиятельной телезвезде США - Опре Уинфри. Шоу выйдет на экраны перед 8 марта и уже обещает стать "скандальной бомбой".

Обозреватель издания Daily Mail Ребекка Инглиш рассказала о реакции королевы на грядущие откровения Меган Маркл, поступившие из Букингемского дворца.

В своем Twitter корреспондент поделилась официальной позицией монаршей семьи.

"Герцоги Сассекские больше не входят в рабочий состав королевской семьи и любые решения, принятые ими относительно СМИ, считаются их личным делом. Ранее предупреждали, что в новом статусе они не должны информировать королеву о планах такого рода", - говорится в заявлении.

Напомним, что новость об откровениях пары о жизни во дворце и за его пределами появилась вскоре после объявления о второй беременности Маркл.

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Что грозит мятежным герцогам за нарушение королевского протокола и разоблачающее интервью в студии Опры Уинфри, рассказали источники.
 
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