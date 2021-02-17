Продолжают судить журналисток «Белсата». Вещественные доказательства — диктофон, микрофон, четыре ежедневника

Источник материала: Салiдарнасць

Ожидается, что сегодня пройдут прения, а Дарья Чульцова и Катерина Андреева выступят с последним словом, пишет TUT.BY .





Дарья Чульцова и Катерина Андреева. Фото: TUT.BY

После перерыва суд огласил постановление: поскольку ущерб «Минсктрансу» возмещен полностью, и претензий у предприятия не имеется, производство по гражданскому иску решено прекратить.

Дальше в суде продолжили исследовать доказательства. В зал внесли большую черную сумку и коробку, гособвинитель Алина Касьянчик показала их содержимое. Согласно пояснительной записке, в сумке находятся вещественные доказательства по делу: мобильные телефоны, компьютеры, флеш-накопители, плейер, диктофон, четыре ежедневника, бумаги с записями, микрофон, аккумуляторный блок, передатчик, штатив, манишка синего цвета с надписью Press, видеокамера, кабели разных цветов.

Также в коробке оказалась ткань бело-красно-белого цвета и различные наклейки, перечислила Алина Касьянчик.

Что было на втором заседании, 16 февраля?

Во второй день процесса изменился подход к тому, кого пропускать в зал, а кого оставить за дверями. У входа установили металлоискатели и выставили сотрудников в штатском, которые на протяжении часов продолжали утверждать, что в зале мест нет.

Десятки людей, в том числе журналистов разных изданий, на протяжении более трех часов ожидали в коридоре и на лестнице суда. Но мест в зале так и не появилось.

По словам Игоря Ильяша, мужа Катерины Бахваловой, зал был заполнен примерно наполовину. Туда пустили лишь адвокатов, ближайших родственников, представителей дипмиссий и четырех журналистов двух гостелеканалов.

На заседании просмотрели отрывки из стрима, который 15 ноября вели Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова из квартиры в доме на «Площади перемен». Защита настаивала на просмотре всей записи, судья Наталья Бугук постановила просмотреть лишь отрывки — «в целях процессуальной экономии». Эти 12 отрывков легли в основу обвинения. Все цитаты, как утверждал «Белсат», — констатация фактов. Один призыв — «заклікаем быць асцярожнымі».

Также на суд был вновь вызван представитель «Минсктранса» Роман Пранович. Поскольку семьи журналисток возместили ущерб, фигурировавший в деле, — более 11 тысяч рублей, предприятие отказалось от своего гражданского иска к ним, претензий к журналисткам нет.

Что было на первом заседании, 9 февраля?

Как следует из обвинения, 15 ноября в неустановленное время «из корыстных побуждений» и «по предварительному сговору» они организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок. А именно: озвучивали в прямом эфире информацию, в том числе «из деструктивных аккаунтов в социальных сетях», «давали положительную оценку» происходящим событиям и осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

Преступление, сказано в обвинении, они совершали с помощью телефонов, видеокамер, штатива и жилетов с надписью «Пресса».

По версии следствия, стрим «Белсата» привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта — 13 автобусных, 4 троллейбусных и 4 трамвайных. Ущерб от этого «Минсктранс» оценил в 11 562 рубля 14 копеек. Журналистки перевели эту сумму на счет предприятия.

На процессе в качестве свидетелей выступили хозяева квартиры , из которой журналистки вели прямой эфир, и их гостья, муж Катерины Бахваловой, таксист, который подвозил ее на Сморговский тракт, житель дома на Сморговском тракте и представитель «Минсктранса».

Дарья Чульцова отказалась давать показания, поэтому на процессе зачитали письменные материалы дела.

— Никого не призывала, не организовывала, к действиям не склоняла. В материалах дела нет доказательств противоправных действий, нет объяснений, что такое деструктивные Telegram-каналы, кто определил их деструктивность и как они называются. Никаких лозунгов не выкрикивала, на проезжую часть не выходила. <…> Мое согласие компенсировать ущерб «Минсктрансу» не есть признание моей вины. Оплата компенсации подтверждает то, что я приличный человек, и дает мне возможность сделать это на благо предприятия с целью повышения качества предоставляемых услуг.

Катерина Бахвалова считает свое дело «политически мотивированным».

— Я абсолютно невиновна в преступлении, которое мне инкриминируют, — с этих слов Катерина начала давать показания. — Считаю его актом мести спецслужб за выполнение моей профессиональной деятельности.

Катерина Бахвалова утверждает, что она не руководила людьми во время стрима. Одной из причин она назвала то, что на «Площади перемен» не было мобильного интернета, соответственно, те, кто там находился, не могли смотреть прямой эфир «Белсата».